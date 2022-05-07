Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber

07.05.2022 14:17

Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber Kaybolduktan bir gün sonra sahilde bulunduANTALYA Babası ve kız kardeşiyle birlikte tatil için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kız ertesi sabah sahilde bulundu.

Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber

Kaybolduktan bir gün sonra sahilde bulundu

ANTALYA Babası ve kız kardeşiyle birlikte tatil için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kız ertesi sabah sahilde bulundu. Kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Hany Isleem, "Türk Polisine özverili çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Ev alıp kızlarımla birlikte Manavgat'ta yaşayacağım" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Side'de 2 kızıyla birlikte tatil yapmakta olan Hany Isleem, kızlarıyla birlikte Manavgat şehir merkezine gezmeye geldi. Akşam saatlerinde kaldıkları otele dönmek için minibüs bekledikleri sırada 14 yaşındaki büyük kızı Lina Isleem'in olmadığını fark etti. Bir süre çevrede kızını arayan Hany Isleem, kızını bulamayınca Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından küçük kızın fotoğrafı tüm ekiplere dağıtılarak arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca küçük kızdan bir haber alınamazken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda sevindirici haber sabah saatlerinde geldi. Küçük kız Kumköy'de bulunarak ekipler tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kızının bulunduğu haberini alan Hany Isleem Manavgat Emniyet Müdürlüğüne çağrılırken, 14 yaşındaki Lina Isleem, yeminli tercüman ve avukat eşliğinde alınan ifadesinin ardından babasına teslim edildi.

Geceyi sahilde geçirmiş

Akşam saatlerinde babası ve kız kardeşini kaybettiğini, bir parka gittiğini belirten Lina Isleem "Burada 2 genç vardı. Kendilerinden otele dönmek için minibüs parası istedim. Paraları olmadığını istersem motosikletleriyle beni gideceğim yere bırakabileceklerini söylediler. Beni Kumköy'e getirdiler. Geceyi burada sahilde geçirdim. Çok korktum. Sağ olsun polisler beni babama teslim ettiler" dedi.

"Türk Polisine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum"

Kızına sağlıklı bir şekilde kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Hany Isleem "Kızımın kaybolmasının ardından polisi aradım, 3-4 dakika gibi kısa bir sürede gelip bana yardımcı oldular. Özverili çalışmaları sonucunda da kızımı buldular ve bana teslim ettiler. Türk Polisine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben kızlarımla birlikte ev alıp bundan sonraki yaşamımızı Manavgat'ta sürdürmeye karar verdim. Bu kararımda bugün polisin, önceki gün başka bir olaydan dolayı müracaatta bulunduğum jandarmanın ilgi ve alakası büyük etken oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber

YORUMLAR
500
14 ülkeden 529 bisikletçi Antalya'da buluşuyor 14 ülkeden 529 bisikletçi Antalya'da buluşuyor Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:37:13. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement