Antalya'da kaybolan 18 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 18 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Çandır Mahallesi'nde Ş.H, kendisin ait 18 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Jandarma ekipleri hayvanların kaybolduğu arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Hayvanlar, evin yaklaşık 5 kilometre ilerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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