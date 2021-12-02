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Antalya'da kaybolan 18 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Antalya'da kaybolan 18 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

02.12.2021 09:59
Antalya'da kaybolan 18 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 18 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 18 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Çandır Mahallesi'nde Ş.H, kendisin ait 18 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Jandarma ekipleri hayvanların kaybolduğu arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Hayvanlar, evin yaklaşık 5 kilometre ilerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'da kaybolan 18 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Çandır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kaybolan 18 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan 18 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
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