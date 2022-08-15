Kaş'ta kaybolan 2 kız çocuğunu jandarma buldu - Son Dakika
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Kaş'ta kaybolan 2 kız çocuğunu jandarma buldu

15.08.2022 10:21
Kaş'ta kaybolan 2 kız çocuğunu jandarma buldu

Antalya'da kaybolan 2 kız çocuğu, jandarma tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Antalya'da kaybolan 2 kız çocuğu, jandarma tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kaş ilçesi Sarıbelen Mahallesi'nde; Y.U. ve F.Ç.'nin kızları İ.Ö. ve Z.B.Ç., kimseye haber vermeden evden ayrıldı ve bir daha kendilerine ulaşılamadı. Telefonlarına yanına almayan iki arkadaştan uzun süre haber alamayan aileleri durumu jandarmaya bildirdi. Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığından 2 asayiş timi, 9 saatlik arama tarama faaliyeti sonucunda Kalkan Mahallesi Halk Plajı mevkiinde iki kıza ulaştı. Sağlık durumları iyi olan iki kız çocuğu ailelerine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta kaybolan 2 kız çocuğunu jandarma buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaş'ta kaybolan 2 kız çocuğunu jandarma buldu - Son Dakika
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