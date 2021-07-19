Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cesedi derede bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cesedi derede bulundu. Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çiftinin kızları Ecrin'in bölgedeki dereye düşmüş olma ihtimaline karşı ekipler çalışmalarına devam etti. Su seviyesi düşürülen derede yapılan aramalar sonucunda çocuğun cesedine köprü altında ulaşıldı. Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca 2 yaşındaki Ecrin'i dün, babaannesine emanet etmişti. Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti.

Antalya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu - Son Dakika

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