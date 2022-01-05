Antalya'da kaybolan 91 yaşındaki yaşlı adam bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan 91 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerce bulunarak hastaneye kaldırıldı.
İslamlar Mahallesi'nde ikamet eden Kemal Yıldırım'dan dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı adam, AFAD ve AKUT ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma sonucu evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu.
Başından yaralandığı belirlenen Yıldırım, sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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