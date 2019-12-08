Antalya'da kaybolan Burak'ın Konya'da görüldüğü iddiası

Antalya'da okulda arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki çocuğun Konya'da görüldüğü iddia edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde okulda arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan Burak Yumuk bisikletiyle okuldan ayrıldıktan sonra bir daha geri gelmedi. Cuma günü saat 14.00'ten beri haber alınamayan Burak tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Çalışmalar devam ederken 11. sınıf öğrencisi Burak Yumuk'un Konya'da bir vatandaş tarafından görüldüğü iddia edildi.

Çocuğu gördüğünü iddia eden Ferit Arpacı, gece saatlerinde otostopla arabasına aldığı çocuğu otogara getirerek otobüse bindirmek istediğini ancak kimliği olmadığı için bilet alamadığını söyledi. Dün saat 11 buçuk 12'ye doğru İstanbul yolu üzerinde seyrederken bir çocuğun el kaldırdığını ifade eden Arpacı, "Bu genç bize el kaldırdı. Biz de arabaya aldık. Biz Bosna'da okuyor zannettik. 'Nereye gidiyorsun dedik. Abi Afyon'a gidiyorum. Akrabalarım var oraya gideceğim' dedi. Aslen Uşak'lı olduğunu söyledi bize. Buradan nasıl gideceğini sorduk, otostopla gideceğini söyledi. Hava soğuktu üşümüştü. Biz de dedik ki biletini alalım git. Ama kabul etmedi çocuk. Abi gerek yok gibi konuştu" dedi.

KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN OTOBÜSE BİNEMEDİ

Çocuğu ikna ederek otogara getirdiklerini kaydeden Arpacı, otostopta gitmesinin sıkıntılı olacağını düşündüklerini belirtti. 12 otobüsü için 3-5 dakika kaldığını aktaran Arpacı şunları kaydetti:

"Hemen girdik, arkadaşım bileti büfelere sordu geldi. Varmış dedi hemen indik aşağıya biletin parasını sorduk 40 lira dediler. Yalnız sistemin açık olmadığını ve otobüsü beklettiklerini söylediler. Ben de dedim ki bu çocuğu gönderelim ücretini biz verelim. Kafede kimliğini cüzdanını kaybetmiş, ücretini biz versek çocuğu siz gönderseniz sistemin gelmesi uzun sürerse dedik. Kimliği yoksa biz gönderemeyiz dediler."

Çocuğa polisten yardım isteyeceğini söyleyen Arpacı, "Onlara soralım sana yardımcı olsunlar dedim. 'Abi beni polise falan neden götürüyorsun' dedi. Bir şeyler sakladığını hissettik, 'ben buradan giderim abi siz gidin' dedi. Otogardan biz arabamızla çıktık. Bugün de haberi izleyince biz telefonla size ulaştık. Çocuk kötü bir çocuk değildi ama çok üşümüştü yani. Bilsek bırakmazdık" diye konuştu.

"GEÇEN SENE TRAFİK KAZASINDA ANNEMİ BABAMI KAYBETTİM DEDİ"

Annesinin babasının olup olmadığını sorduğunu belirten Arpacı, "Geçen sene trafik kazasında annemi babamı kaybettim' dedi bize. O olduğundan kesin eminim, gözleri ışıl ışıldı. Genç bir çocuktu 18 yaşında olduğunu söyledi. Yoksun 18 dedik gururu kırılmasın diye üstelemedik. Haberde 16 yaşında yazıyor, benim oğlum da var 16 yaşında, kendi evladım gibi gördüm. Orada yardımcı olalım dedik ama keşke polise gitseydik. Biz öyle bir durum olduğunu hissetmedik. Yalan konuştuğun hissedemedik. Ailesinin öldüğünü falan anlattı. Elit bir çocuktu, gözleri hiç yalan söylüyor gibi değildi" ifadelerini kullandı.

(İHA)