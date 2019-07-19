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Antalya'da kaybolan çocuk bulundu

38 dakika önce

Antalya'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk, plajdan 1,5 kilometre uzaklıkta cankurtaranlar tarafından bulundu.

Antalya'da kaybolan çocuk bulundu, System.String[]
Antalya'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk, plajdan 1,5 kilometre uzaklıkta cankurtaranlar tarafından bulundu.
Tatil için Batman'dan Antalya'ya gelen Güneş ailesi, akrabalarıyla Konyaaltı plajına gitti. Resim öğretmeni Tekuşin ile doktor Yakup Güneş çiftçinin 6 yaşındaki oğulları Rubar Güneş, plajda oynarken kayboldu.
Kendi imkanlarıyla çocuklarını bulamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Yunus timleri ve cankurtaranlar, kıyıda ve sahildeki parklarda arama yaptı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince iki botla denizde, balık adamlar tarafından da deniz üstü ve altında arama yapıldı.
Yaklaşık iki saat sonra Rubar, kaybolduğu yerden 1,5 kilometre uzaklıkta cankurtaranlar tarafından bulundu. Battaniyeye sarılan çocuk babasına teslim edildi.
Gözyaşı dökerek çocuğuna sarılan Yakup Güneş, Rubar'ı sahildeki çardakta bekleyen annesine götürdü. Oğluna sarılarak ağlayan anne Güneş, "Allahım şükür Rubarım yaşıyor. Çok mutluyum. Söyleyecek cümle bulamıyorum." dedi.
Antalya, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:26 Kaynak: AA
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