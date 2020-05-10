Antalya'da kaybolan doktoru arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce denize gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kızılin ve Selinus sahillerinde 36 yaşındaki Bican'a ulaşmak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma (DEGAK) timinde görevli 8 dalgıç arama çalışmaları yürütüyor.

Arama çalışmalarında şu ana kadar kayıp doktora ulaşılamadı.

Bir süre önce eşinden ve havalimanındaki işinden ayrılarak anne babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, 7 Mayıs'ta denizde yüzmek istediğini belirterek evden ayrılmış ancak kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Polis ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada Bican'ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulunmuştu.