 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
4 gündür kayıp olan Damla'dan kahreden haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu - Son Dakika

4 gündür kayıp olan Damla'dan kahreden haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu

Antalya'da 4 gün önce kaybolan Damla Durgun'un cansız bedeni balıkçılar tarafından denizde bulundu. Ailesi cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis ederken, genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

04.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 13:30
Abone Ol

Antalya'da kaybolan Damla Durgun'un cansız bedeni balıkçılar tarafından denizde bulundu. Ailesi teşhis için morga gittiğinde büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BALIKÇILAR TARAFINDAN BULUNDU

Antalya'da yaşayan Damla Durgun, 30 Kasım akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Damla Durgun, bulunamadı. Damla Durgun'un, Kemer ilçesinde balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu.

4 gündür kayıp olan Damla'dan acı haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu

DURGUN ÇİFTİ KIZLARINI KOLUNDAKİ DÖVMEDEN TEŞHİS ETTİ

Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Durgun'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince alındıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun çifti, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti.

4 gündür kayıp olan Damla'dan acı haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu

ANNE VE BABASI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Damla Durgun'un ölüm haberini alan anne ve babası gözyaşına boğuldu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cansız bedeni, babası, annesi ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Damla Durgun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

4 gündür kayıp olan Damla'dan acı haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu
4 gündür kayıp olan Damla'dan acı haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu
4 gündür kayıp olan Damla'dan acı haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Antalya, Antalya, Adli Tıp, Cinayet, Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 4 gündür kayıp olan Damla'dan kahreden haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu - Son Dakika


14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor
13:56
Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki
13:40
Korkulan oldu! Çin'i esir alan esrarengiz virüs Danimarka ve Hollanda'ya sıçradı Korkulan oldu! Çin'i esir alan esrarengiz virüs Danimarka ve Hollanda'ya sıçradı
13:39
TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar
13:14
Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var
13:01
Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü
12:36
Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze kasabı Netanyahu, Miloseviç gibi yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze kasabı Netanyahu, Miloseviç gibi yargılanacak

Son Dakika
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor
13:56 Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki
13:40 Gizemli Virüs Avrupa'yı Etkisi Altına Aldı: Çin ve Hindistan'dan Sonra Danimarka ve Hollanda'da Tespit Edildi
13:39 TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar
13:14 Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var
13:01 Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü
12:41 4 gündür kayıp olan Damla'dan kahreden haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu
12:36 Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze kasabı Netanyahu, Miloseviç gibi yargılanacak
12:14 Banka müdürü dolandırıcılık skandalında adı geçen AK Parti'li meclis üyesi istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 14:24:35. #1.12#
SON DAKİKA: 4 gündür kayıp olan Damla'dan kahreden haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement