Antalya'da kaybolan iki arkadaş Fethiye'de bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kaybolan iki arkadaş Fethiye'de bulundu

27.05.2022 12:38
Antalya'da kaybolan iki arkadaş Fethiye'de bulundu

Antalya'da kaybolan ve kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaş polis ekiplerince Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulundu.

Antalya'da kaybolan ve kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaş polis ekiplerince Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulundu.

Antalya'dan 20 Mayıs'ta kaybolduğu iddiasıyla ailelerinin kayıp başvurunda bulunduğu iki arkadaşın bulunması için çevre illerde de çalışma başlatıldı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince S.S.D. (18) ile Ş.K.D'nin (17) ilçedeki bir iş yerinde bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerince bulunan arkadaşlar, işlemleri için emniyete götürüldü. İki arkadaş, emniyetteki ifadelerinde ailelerinin kendilerine kötü davrandığını öne sürdü.

Ailesinin aradığı çocuklardan Ş.K.D. çocuk evine gönderilirken, diğeri ise serbest bırakıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi Antalya'da ailelerinin kaybolduklarını bildirdiği iki arkadaş Fethiye'de bulundu Antalya'da ailelerinin kaybolduklarını bildirdiği iki arkadaş Fethiye'de bulundu
Kaynak: İHA

Fethiye, Antalya, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaybolan iki arkadaş Fethiye'de bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:01:23. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan iki arkadaş Fethiye'de bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement