Son Dakika Haberleri: Antalya'da kaybolan kız çocuğu yat limanında bulundu
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Antalya'da kaybolan kız çocuğu yat limanında bulundu

20 dakika önce

Antalya'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

Antalya'da kaybolan kız çocuğu yat limanında bulundu, System.String[]

Antalya'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden 12 Eylül'de alışverişe gideceğini söyleyerek ayrılan 13 yaşındaki D.H'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, bir haftadır aranan çocuğu Kaleiçi Yat Limanı'nda yürürken buldu.

D.H, ifadesinin alınmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Antalya, Eylül, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:32 Kaynak: AA
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