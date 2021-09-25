KAYIP LİTVANYALI TURİSTİ JANDARMA DAĞLIK ALANDA BULDU - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde kayıp Litvanyalı turist A.M., jandarma tarafından sarp ve kayalık alanda bulunarak, kurtarıldı.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nden yürüyüşe çıkan Litvanyalı turist 51 yaşındaki A.M.'nin kayıp olduğu müracaatının yapılmasının ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama çalışmalarına başlandı. Dün saat 21.00 sularında Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 8 kişilik JAK Timi kayıp turiste sarp ve kayalık alanda ulaştı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen A.M.'nin bulunduğu alanın sarp ve kayalık olması sebebiyle JAK ekipleri teknik malzeme kullanarak bulunduğu yerden 4 kilometre aşağı indirdi. A.M., daha sonra Beldibi Jandarma Karakoluna işlemlerin yapılması için teslim edildi.