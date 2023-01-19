Antalya'da kayınpederini baklavayla zehirleyen damada 8 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da kayınpederini baklavayla zehirleyen damada 8 yıl hapis cezası

19.01.2023 16:15
Antalya'da kayınpederini baklavayla zehirleyen damada 8 yıl hapis cezası

Antalya'da, boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olan damat, 8 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da, boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olan damat, 8 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferudun A. ile başka suçlardan tutuklu bulunan sanıklar Osman G. ile Melike E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Ferudun A, kimseyi öldürme niyetiyle hareket etmediğini savundu.

Tek derdinin evliliğini kurtarmak olduğunu öne süren sanık, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ferudun A'ya kayınpederi Metin K'yi "kasten yaralama"dan 7,5 yıl, eşi Melek A'yı "yaralama" suçundan ise 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıklar Osman G. ve Melike E'nin beraatine hükmetti.

Olay

Muratpaşa ilçesinde kocası Ferudun A'dan ayrılmak isteyen Melek A, evini terk ederek babaevine yerleşmişti. İddiaya göre, buna sinirlenerek 21 Kasım 2020'de kayınpederi Metin K'nin evini kurşunlayan damada, 45 gün uzaklaştırma cezası verilmişti.

Metin K'nin 27 Kasım 2020'de sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavadan zehirlendiği şikayeti üzerine, eve erzak ve baklava getirdikleri belirlenen Osman G. ve Melike E. ile malzemeleri gönderdiği ileri sürülen damat Ferudun A. gözaltına alınmıştı. Hazırlanan iddianame damat ve 2 arkadaşı hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

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