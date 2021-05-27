Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz" - Son Dakika

Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz"

27.05.2021 09:02

Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz" 21 gündür kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor Slava Kryvoshe: "Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı.

Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz"

21 gündür kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

Slava Kryvoshe: "Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı. Rusya'da 5 bin 642 yükseklikteki Elbruz Dağına tırmanmıştı"

ANTALYA - Antalya'da 1715 metre yükseklikteki Geyik Sivrisi Dağı'na tırmanan ve 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Ukraynalı turist 42 yaşındaki Yana Kryvosheia'nin kardeşi Slava Kryvosheia (40), ablasının kaçırıldığı yönünde şüphelerinin olduğunu söyledi. Slava Kryvosheia "Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı. Rusya'da 5 bin 642 yükseklikteki Elbruz Dağına tırmanmıştı. Kaçırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya 1 Mayıs Cumartesi günü gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia'dan 3 haftadır haber alınamıyor. En son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelen ve burada 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmanan Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00'da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılıyor.

Cep telefonu sinyalinin geldiği noktaya yoğunlaşıldı

Aradan geçen 22 güne karşın bir izine rastlanmayan Yana için, Bölgede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK, komando ekipleri, ADAF ve UMKE ekiplerine ilaveten, Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de dün, çalışmalara katılım sağladı. Bugün de bölgede ekiplerin 22. gün arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. Ekiplerin çalışmaları Yana Kryvosheia'yı en son 4 Mayıs'ta cep telefonu sinyalinin geldiği noktada yoğunlaşmış durumda.

"Yaşama şansı var"

Bölgeye yakın bir noktadaki kamp alanında konaklayıp arama çalışmalarını takip eden Yana Kryvosheia'nin kardeşi Slava Kryvosheia, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ablasını arama çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye geldiğini belirten Kryvosheia, "Dağa çıktığı tam tespit edilmedi ama öyle düşünüyoruz biz. Onu bulmak için bir iz bulmaya çalışıyoruz. 20 günden fazla zaman geçti. Bence yaşama şansı var" dedi.

"Kaçırıldığını düşünüyoruz"

Ablasının kaçırıldığına yönelik düşüncelerinin olduğunu ifade eden Kryvosheia,"Polis ve jandarma sadece bu dağda arama yapıyor. Kaçırılmış gibi düşüncelerimiz var. Kasıtlı bir şey düşünmüyorum ama düzgün olmayan bir kişiye denk gelmiş olabilir. Çünkü Yana, birisi ondan yardım isterse kesinlikle yardımına gider. Belki tepede telefon çekmiyor, birinden yardım isteyip öyle birisine denk gelmiş olabilir" diye konuştu.

"Yana için bu dağ kolay, Elbruz zirvesine çıkmıştı"

Yana'nın annesine son mesajını da İHA muhabiriyle paylaşan Kryvosheia, "Zirvedeyim" diye bir mesaj attı annesine. Ondan sonra hiç ulaşamadık ona. Birkaç kez ben de arama kurtarma ekipleriyle birlikte dağa çıktım. Ona rağmen bulamıyoruz. Bu yüzden kaçırıldığını düşünüyoruz. En son onunla 25 Nisan'da görüştüm ama Antalya'ya gideceğini bilmiyordum. Çünkü hiç bahsetmedi. Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktı. Rusya'da 5 bin 642 yükseklikteki Elbruz Dağına çıktı" ifadelerini kullandı.

Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: Kaçırıldığını düşünüyoruz
Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: Kaçırıldığını düşünüyoruz
Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: Kaçırıldığını düşünüyoruz
Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: Kaçırıldığını düşünüyoruz

Toros Dağları, Cep Telefonu, Antalya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: ' Kaçırıldığını düşünüyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor

Son Dakika Haberleri
10:30 Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim
10:18 Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi
10:14 Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
10:12 Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı
10:07 Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor
09:56 Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor
09:48 Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı
09:43 Ünal Aysal'dan başkan adaylarına destek: Yeter ki birleşin, biz destek veririz
09:36 Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu
09:17 Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor
Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim         
10:30
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
10:14
Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor         
10:08
Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım!         
09:51
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi         
09:08
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler         
23:18
İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir         
22:22
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 10:42:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da kayıp dağcı Ukraynalı kadının kardeşi: " Kaçırıldığını düşünüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement