Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, dün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'in (2) arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Baba Ferhat Keskin, "Kızımı anneme bırakmıştım, hastaneye gidiyorduk. Bir anda kaybolmuş, telefon geldi. Yoldan dönüp eve geldim. Arıyoruz, çok üzgünüm" dedi.

Olay, dün Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde meydana geldi. Babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, dün saat 15.00 sıralarında, bir anda gözden kayboldu. Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne Keskin, çevrede arama yaptı. Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ecrin Keskin için komşuları polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.