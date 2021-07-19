ANTALYA'DA KAYIP ECRİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 24 saattir aranan 2 yaşındaki Ecrin Keskin, bulunamadı. Polis ve jandarmaya ait toplamda 3 hassas burun dedektör köpeğe Ecrin'in kişisel eşyaları ve kıyafetleri koklatıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca Keskin'i çevrede arayan köpekler de bir ize rastlayamadı. Jandarma, polis ve AFAD görevlileri 2 kilometre uzunluktaki Beşgöz deresini yeniden taramaya başladı. Suyu iyice çekilen derenin dibi görünmeye başladı. Ekiplerin derede ize rastlamaması halinde bölgedeki 3 su kuyusunu yeniden tarayacağı öğrenildi.

Görtüntü dökümü

Arama çalışmalarından görüntü

ANTAYA- DHA