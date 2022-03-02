Antalya'da kayıp olarak aranan gazinin cesedi deniz üzerinde bulundu - Son Dakika

Antalya'da kayıp olarak aranan gazinin cesedi deniz üzerinde bulundu

ANTALYA - Antalya'da yakınlarının 2 gündür haber alamayarak aradıkları gazinin su üzerinde cesedi bulundu. Olay öncesinde parka gelerek amcasını arayan gencin "amca amca" diye seslenmesi ise yüreklere dokundu.

Olay, Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı falezler yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; askerde geçirdiği kaza sonrası gazilik unvanı alan üç çocuk babası Erkan Özmen 2 gün önce sabah saatlerinde önce birinci sınıfa giden çocuğunu okula bıraktı. Genç adam daha sonra aracında sorun olduğunu söyleyerek sanayiye gideceğini söyledi. Özmen'den bu saatten sonra yakınları bir türlü haber alamadı. Durum polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özmen'e ait 07 DJP 57 plakalı araç Yavuz Öncan parkının yanında park edilmiş olarak bulundu.

Ceset bulunmadan önce arama yaptılar

Bunun üzerine tüm aramalar bu noktaya odaklandı. Bugün sabah saatlerinde parka gelen Özmen'in yakınları park içerisinde ve deniz üzerinde arama yaptı. Yeğenin park içerisinde amca amca diye araması ise yüreklere dokundu.

Aramaların devam ettiği sırada bir süre sonra deniz üzerinde bir ceset olduğunu gören bir kişi, durumu polis ekiplerine haber verdi. Denizi polisi tarafından alınan ceset yat limanına çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın cenazesinin Özmen'e ait olduğu belirlendi. Acı haberi alarak yat limanı içerisine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ceset yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra ise Kurşunlu mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

"Arabasının şurada köşede bulduk"

Şahsın cesedinin bulunmadan önce açıklamalarda bulunan şahsın yeğeni Muhammet Özmen, "Önceki gün kayıp olduğunu öğrendik. Arabasının şurada köşede bulduk. Bir daha haber alamadık. Evden sanayiye gitmek için çıkıyor. Önce çocuğunu okula bırakıyor. Sonra buraya gelerek aracı park ediyor. Kameralardan parkın içerisine girdiğini gördük. Polislere haber verdik, arama yaptılar. Telefonuna da ulaşamadık" sözlerine yer verdi.

"Sonra bir daha haber alamadık"

Şahsın kardeşi Cemil Özmen ise, "Pazartesi günü sabah çocuğunu okula bırakmak için gidiyor. Daha sonra buraya gelerek aracını park ediyor. Daha sonra parkın içerisine giriyor. Sonra bir daha haber alamadık. Eşi ve üç çocuğu var. Onlar da merak içindeler. Kardeşimiz, canımız merak ediyoruz. Kendisinin bir sıkıntısı yoktu. Gaziydi. Eşi ile sıkıntı yaşamış, bir sorunu olmayan kişiydi. Ne oldu bir bilgimiz yok" dedi.