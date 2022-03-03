Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu

03.03.2022 00:57
Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu

Antalya'da 2 gündür kayıp olan gazinin cesedi su üzerinde deniz polisi tarafından bulundu.

Antalya'da 2 gündür kayıp olan gazinin cesedi su üzerinde deniz polisi tarafından bulundu. Olay öncesinde parka gelerek amcasını arayan gencin "Amca amca" diye seslenmesi ise yüreklere dokundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Yavuz Özcan Parkı falezler yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerde geçirdiği kaza sonrası gazilik unvanı alan 3 çocuk babası Erkan Özmen (34), 2 gün önce sabah saatlerinde birinci sınıfa giden çocuğunu okula bıraktı. Genç adam, daha sonra yakınlarına aracında sorun olduğunu ve sanayiye gideceğini söyledi. Özmen'den bir daha haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özmen'e ait 07 DJP 57 plakalı araç Yavuz Özcan Parkı'nın yanında park edilmiş olarak bulundu. Bunun üzerine tüm aramalar bu noktaya yoğunlaştırıldı. Bugün sabah saatlerinde parka gelen Özmen'in yakınları park içerisinde ve deniz üzerinde arama yaptı. Özmen'in yeğeninin park içerisinde "Amca amca" diye seslenmesi ise yüreklere dokundu. Aramalar devam ettiği sırada deniz üzerinde bir ceset olduğunu gören bir kişi, durumu polise haber verdi. Denizi polisi tarafından alınan ceset yat limanına çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Özmen'e ait olduğu belirlendi. Acı haberi alarak yat limanına gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ceset yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özmen'in Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

"Arabasının şurada köşede bulduk"

Gazinin cesedi bulunmadan önce açıklamalarda bulunan yeğeni Muhammet Özmen, "Önceki gün kayıp olduğunu öğrendik. Arabasını şurada köşede bulduk. Bir daha haber alamadık. Evden sanayiye gitmek için çıkıyor. Önce çocuğunu okula bırakıyor, sonra buraya gelerek aracı park ediyor. Kameralardan parkın içerisine girdiğini gördük. Polislere haber verdik, arama yaptılar. Telefonuna da ulaşamadık" dedi.

"Sonra bir daha haber alamadık"

Şahsın kardeşi Cemil Özmen ise, "Pazartesi günü sabah çocuğunu okula bırakmak için gidiyor. Daha sonra buraya gelerek aracını park ediyor. Daha sonra parkın içerisine giriyor. Sonra bir daha haber alamadık. Eşi ve üç çocuğu var. Onlar da merak içindeler. Kardeşimiz, canımız merak ediyoruz. Kendisinin bir sıkıntısı yoktu. Gaziydi. Eşi ile sıkıntı yaşamış bir sorunu olmayan kişiydi. Ne oldu bir bilgimiz yok" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da kayıp olarak aranan gazinin cesedi deniz üzerinde bulundu Antalya'da kayıp olarak aranan gazinin cesedi deniz üzerinde bulundu Antalya'da denizde ceset bulundu Antalya'da denizde ceset bulundu

Muratpaşa, Antalya, Polis, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:17:14. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement