Antalya'nın Akseki ilçesinde 10 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam etti.
Süleymaniye Mahallesi'nde 12 Temmuz'da kaybolan Miyase Erdoğan'ın bulunması amacıyla jandarma ekipleri arama çalışması yaptı.
Giden Gelmez Dağları bölgesine yoğunlaşan ekiplere, jandarma helikopteri de destek verdi.
Süleymaniye Mahallesi'nden Abdullah Doğru, jandarma ve AKUT'un yanı sıra köylülerin de arama çalışmalarına katıldığını, ancak yaşlı kadından bir ize rastlamadıklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürdü - Son Dakika