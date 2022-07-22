Süleymaniye Mahallesi'nden Abdullah Doğru , jandarma ve AKUT'un yanı sıra köylülerin de arama çalışmalarına katıldığını, ancak yaşlı kadından bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürdü - Son Dakika

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