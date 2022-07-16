Mehmet Erdoğan , şeker hastalığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken eşi Miyase Erdoğan'ı 12 Temmuz'da evlerinde bulamayınca muhtar ve komşularından yardım istemişti. Yakınları ve mahalle sakinleri yaşlı kadını bulamayınca, jandarmaya haber verilmişti.

Jandarma ekiplerinin 2 iz takip köpeği ve 2 dron kullandığı aramalar, mahalleye yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağ'ı eteklerinde yoğunlaştırıldı. Ekipler bölgedeki kuyuları ve dere yataklarını taradı.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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