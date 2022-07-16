Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

16.07.2022 11:41
Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor.

Süleymaniye Mahallesi'nden kaybolan Miyase Erdoğan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara jandarma, AKUT, Akseki Belediyesi Arama Kurtarma (ABAK) ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 160 kişi katıldı.

Jandarma ekiplerinin 2 iz takip köpeği ve 2 dron kullandığı aramalar, mahalleye yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağ'ı eteklerinde yoğunlaştırıldı. Ekipler bölgedeki kuyuları ve dere yataklarını taradı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da arama çalışmalarına katıldı.

Mehmet Erdoğan, şeker hastalığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken eşi Miyase Erdoğan'ı 12 Temmuz'da evlerinde bulamayınca muhtar ve komşularından yardım istemişti. Yakınları ve mahalle sakinleri yaşlı kadını bulamayınca, jandarmaya haber verilmişti.

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Akseki'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor Akseki'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın 160 kişilik ekiple aranıyor Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın 160 kişilik ekiple aranıyor
Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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