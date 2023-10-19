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Ailesinin kayıp ilanı verdiği 14 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Ailesinin kayıp ilanı verdiği 14 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

Son Güncelleme: 19.10.2023 10:08

Antalya'da 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 14 yaşındaki Dila Nur Şatır'ın cansız bedeni inşaat alanında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız çocuğu inşaatta ölü bulundu.

AİLESİ KAYIP İLANI VERMİŞTİ

Serik ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat halindeki özel kız yurdunda meydana gelen olayda 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır inşaatta hareketsiz şekilde bulundu. İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şatır'ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ailesinin kayıp ilanı verdiği 14 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesinin kayıp ilanı verdiği 14 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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