Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu

10.05.2022 19:48
Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Akseki ilçesinde kayıp olarak aranan kişi aracının içerisinde silahla başından vurulmuş halde bulunduAntalya-Konya kara yolu Manayıt mevkisinde, yol kenarında park edilmiş halde bulunan 07 AEN 945 plakalı kamyonetin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarmaya...

Antalya'nın Akseki ilçesinde kayıp olarak aranan kişi aracının içerisinde silahla başından vurulmuş halde bulundu

Antalya- Konya kara yolu Manayıt mevkisinde, yol kenarında park edilmiş halde bulunan 07 AEN 945 plakalı kamyonetin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, silahla başından vurulan Osman Şenol'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Şenol'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osman Şenol'un yakınlarının 6 Mayıs'ta kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu
Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu

YORUMLAR
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Osman Şenol, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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