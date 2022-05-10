Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde kayıp olarak aranan kişi aracının içerisinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
Antalya- Konya kara yolu Manayıt mevkisinde, yol kenarında park edilmiş halde bulunan 07 AEN 945 plakalı kamyonetin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarmaya ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, silahla başından vurulan Osman Şenol'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Şenol'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Osman Şenol'un yakınlarının 6 Mayıs'ta kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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