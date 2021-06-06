Kayıp olduğu bildirilen kişi ekiplerce aranıyor - Son Dakika

Antalya'da kayıp ihbarı yapılan ve yol kenarındaki araca çalışır vaziyetteki kişinin bulunması için ekipler arama çalışması yapıyor.

Aksu ilçesi Mersin-Antalya kara yolunda çalışır durumdaki 34 TJD 45 plakalı otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, aracın kayıp olarak aranan Onur Uygun'a (37) ait olduğunu belirledi.

Yolun yakınındaki caminin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Uygun'un öğlen saatlerinde aracını park ettikten sonra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait ağaçlık alanda gözden kaybolduğunu tespit etti.

Polis ve bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

"Yeğenimin hayatından endişe ediyoruz"

Onur Uygun'un teyzesi Sibel Erdoğu, AA muhabirine, saat dün 15.30'dan beri yeğeninden haber alamadıklarını söyledi.

Uygun'un telefonuna ulaşamadıkları için durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiklerini anlatan Erdoğu, saat 22.30 sıralarında ise yeğeninin aracının Aksu'da bulunduğu haberini aldıklarını söyledi.

Aracın çalışır ve park lambaları yanar vaziyette bırakıldığına dikkati çeken Erdoğu, "Yeğenim cüzdanını koltuğa bırakmış. Hiçbir şekilde cüzdanını yanından ayırmazdı. Yeğenim hala kayıp. AFAD ekipleri arama çalışması yapıyor. Jandarma ve AKUT ekipleri ile iz sürme köpeklerinin de arama çalışmalarına katılacağını öğrendik. Burada arazi oldukça büyük. Yeğenimin hayatından büyük endişe ediyoruz. Çünkü kendisi asla böyle bir şey yapacak biri değil. Bilim insanı, fizik mezunu. Son derece saygılı ve hayatını dürüst yaşayan bir insan." ifadelerini kullandı.

Erdoğu, kötü alışkanları bulunmayan yeğeninin 1,5 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini ve sahibi oldukları markette çalıştığını kaydetti.

Bu arada caminin güvenlik kameralarını yansıyan görüntülerde, kara yolundan elinde poşetle hızlı bir şekilde camiye doğru yürüyen Uygun'un dönüp arkasına baktığı ve daha sonra kameranın açısından çıktığı yer alıyor.