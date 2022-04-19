Henüz 21 yaşındaydı! 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika
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Henüz 21 yaşındaydı! 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu

19.04.2022 16:42
Henüz 21 yaşındaydı! 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu

Antalya'da 8 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu. Acı haberi aldıktan sonra ırmağın kıyısına gelen gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinden geçen Manavgat Irmağı'nın yüzeyinde ceset gören tekneciler, durumu jandarma ve sahil güvenliğe bildirdi.

CESET, KAYIP ÜİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE AİT ÇIKTI

Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin, ailesi tarafından 8 gün önce kayıp başvurusu yapılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren'e ait olduğu belirlendi.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Irmak kıyısına gelen gencin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Çiftsüren'in boş zamanlarında bir kafede çalıştığı öğrenildi.

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Üniversite, Manavgat, Antalya, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Henüz 21 yaşındaydı! 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika


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