Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor - Son Dakika
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Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

17.07.2022 15:19

Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ı arama çalışmaları Jandarma tarafından ara vermeden devam ediyor.

Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ı arama çalışmaları Jandarma tarafından ara vermeden devam ediyor.

Akseki ilçesinde geçtiğimiz Salı günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiye gidip döndüğünde eşi 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve mahallede gidebileceği yerleri arayan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi.

Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olduğu bildirilen kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ilk gün bölgede 4 asayiş timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 1 komando timi, 1 iz takip ve arama kurtarma köpeği unsuru ile bölgede çalışma başlattı.

Miyase Erdoğan'ın şeker hastalığının yanı sıra felçli olduğu ve yürümekte zorluk çektiği öğrenilirken, Jandarmaya ait 4 Asayiş Timi, 1 Komando Timi, İz takip ve arama kurtarma köpeği unsurları, 1 J. Trf Timi, Jasat timi ve yaklaşık 40 sivil vatandaş ile kayıp şahsın aranmasına devam edildiği bildirildi.

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Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 5'inci gününde Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 5'inci gününde Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor Antalya'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor - Son Dakika
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