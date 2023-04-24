Bayram dönüşü trafik kazası geçiren 3 çocuk annesi, feci kazada hayatını kaybetti

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Antalya'nın Finike ilçesinde yakınlarını bayramda ziyaret eden Kıvılcım ailesi, dün memleketleri Denizli'ye gitmek için otomobille yola çıktı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Erkan Kıvılcım'ın kullandığı otomobil, saat 11.00 sıralarında Finike- Elmalı kara yolu Avlan Gölü yakınlarına geldiğinde yolun tek şeride düştüğü noktada karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, otomobilin ön koltuğunda sıkışan 3 çocuk annesi Nefike Kıvılcım'ı çıkardı. Aynı otomobilde bulunan Erkan Kıvılcım ve Şafika Kıvılcım ile diğer otomobilde bulunan Nadir Çakır ile Salih Açar ile birlikte Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nefike Kıvılcım, kurtarılamadı.

DENİZLİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Nefike Kıvılcım'ın cenazesi, kardeşi Sercan ve arkadaşı tarafından sabah saatlerinde teslim aldı. Kıvılcım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketli köyüne götürüldü.