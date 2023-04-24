Bayram dönüşü trafik kazası geçiren 3 çocuk annesi, feci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bayram dönüşü trafik kazası geçiren 3 çocuk annesi, feci kazada hayatını kaybetti

24.04.2023 16:11

Ailesiyle birlikte bayram ziyaretinden dönen 3 çocuk annesi Nefike Kıvılcım, Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde yakınlarını bayramda ziyaret eden Kıvılcım ailesi, dün memleketleri Denizli'ye gitmek için otomobille yola çıktı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Erkan Kıvılcım'ın kullandığı otomobil, saat 11.00 sıralarında Finike- Elmalı kara yolu Avlan Gölü yakınlarına geldiğinde yolun tek şeride düştüğü noktada karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 çocuk annesi bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, otomobilin ön koltuğunda sıkışan 3 çocuk annesi Nefike Kıvılcım'ı çıkardı. Aynı otomobilde bulunan Erkan Kıvılcım ve Şafika Kıvılcım ile diğer otomobilde bulunan Nadir Çakır ile Salih Açar ile birlikte Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nefike Kıvılcım, kurtarılamadı.

3 çocuk annesi bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti

DENİZLİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Nefike Kıvılcım'ın cenazesi, kardeşi Sercan ve arkadaşı tarafından sabah saatlerinde teslim aldı. Kıvılcım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketli köyüne götürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Ölen canımıza allahtan rahmet yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifa dileklerimizle ccc Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
  • Deniz AKIN: Keşke imkan olsa da hiçbir vatandaş 40 yıllık araçlara binmek zorunda kalmasa. Allah geride kalanlara sabır versin başınız sağ olsun. Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Denizli, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram dönüşü trafik kazası geçiren 3 çocuk annesi, feci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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