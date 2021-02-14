Antalya'da kaza nedeniyle yola saçılan lahanaları polisler topladı - Son Dakika

Kamyonet sürücüsü Aydın Cirim, gazetecilere, düz yolda giderken otomobilin önüne kırdığını öne sürerek, "Gidecek yerim kalmadı. Frene bile basamadan devrildim." diye konuştu.

Öte yandan, yola savrulan kamyonetteki lahanalar, polis ekipleri ve araç sahibinin çalışmasıyla toplanarak başka bir araca yüklendi.

Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde, sürücü Emrah Ç'nin 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Harun Ç, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kamyonet, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından el birliğiyle kaldırıldı.

Antalya 'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetten yola dökülen lahanalar polisler tarafından toplandı.

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