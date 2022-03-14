Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

14.03.2022 10:59
Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kadriye Mahallesi Acısu Irmağı yolunda saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K., idaresindeki 07 ARF 699 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü araç içinde sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, ekipler devrilen aydınlatma direği için onarım çalışması başlattı. - ANTALYA

Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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İtfaiye, Antalya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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