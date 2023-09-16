Bir garip kaza! Otomobil sürücüsü yan yatan aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika

Bir garip kaza! Otomobil sürücüsü yan yatan aracını bırakıp kaçtı

Bir garip kaza! Otomobil sürücüsü yan yatan aracını bırakıp kaçtı
Son Güncelleme: 16.09.2023 15:34

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza sonucunda araç, aydınlatma direği ve yurdun tel korkuluklarına zarar verdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Saat 08.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen kazada Uğur Mumcu Caddesi'nden çarşı istikametine seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 07 AJE 053 plakalı otomobil, KYK yakınına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Yoldan çıkarak; aydınlatma direğini devirip yurdun tel korkuluklarını kıran araç, bahçeye girerek ters döndü. Kaza sonrası sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ AMA...

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün firar ettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yerinden kareler;

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Bir garip kaza! Otomobil sürücüsü yan yatan aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir garip kaza! Otomobil sürücüsü yan yatan aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika
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