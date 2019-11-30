Son Dakika Haberleri: Antalya'da kazada ölen kardeşi için broşür dağıttı
Son Dakika Güncel Antalya'da kazada ölen kardeşi için broşür dağıttı - Son Dakika

Antalya'da kazada ölen kardeşi için broşür dağıttı

6 saat önce

Antalya'da 28 Ocak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ablası, dağıttığı broşürlerle vatandaşları sürücü hatalarına karşı uyardı.

Antalya'da kazada ölen kardeşi için broşür dağıttı, System.String[]

Antalya'da 28 Ocak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ablası, dağıttığı broşürlerle vatandaşları sürücü hatalarına karşı uyardı.

Trafik kazasında kardeşi Satılmış Fırat'ı kaybeden Burcu Fırat Kınayman, kardeşinin ve trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu broşürleri Kazım Özalp Caddesi Kapalı Yol civarında dağıttı.

Arkadaşlarının yardımıyla broşürleri dağıtan Kınayman, sürücüleri trafik kazalarıyla ilgili bilgilendirdi.

Trafik kazasında kardeşini kaybeden Kınayman, AA muhabirine, kardeşinin alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kardeşine çarpan sürücünün sadece 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını ifade eden Kınayman, "Sürücü, kardeşime çarptıktan sonra aracındaki hasarı kontrol edip gitmiş. Ölüme terk etti benim kardeşimi. Şu an dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Başka Fıratlar, Tuğçeler ölmesin, bunların katilleri tutuklansın diye çabalıyoruz." dedi.

Farkındalık oluşması için bin broşür dağıttıklarını anlatan Kınayman, trafik kazalarındaki cezaların caydırıcı olmasını istediklerini ifade etti.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı
Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 00:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da kazada ölen kardeşi için broşür dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]