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Antalya'da kazada ölen oğulları için anma etkinliği yaptılar

1 saat önce

Antalya'da 28 Ocak'ta trafik kazasında ölen genç için, doğum gününde anma etkinliği düzenlendi.

Antalya'da kazada ölen oğulları için anma etkinliği yaptılar, System.String[]

Antalya'da 28 Ocak'ta trafik kazasında ölen genç için, doğum gününde anma etkinliği düzenlendi.

Hayatını kaybeden ve bugün doğum günü olan Satılmış Fırat için ailesi, Kale Kapısı'ndaki Attolos Heykeli önünde anma etkinliği düzenledi.

Fırat'ın fotoğrafının yer aldığı pankart açıldı, masaların üzerine fotoğrafları ve güller bırakıldı. Programa, babasının yaşamını yitirdiği kazadan sonra dünyaya gelen 5 aylık Asya bebek ile annesi Cansu Fırat da katıldı. Bebeği görenler duygusal anlar yaşadı.

Burcu Fırat Kınayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Ocak'ta alkollü ve ehliyetsiz olduğunu iddia ettiği sürücünün kardeşine çarptığını söyledi.

Sürücünün, tahliye edildiğini aktaran Kınayman, "Yengem erken doğum yaptı. Kardeşimin eşi, mahkemeden sonra doğum yaptı. Zor günler geçiriyor. Bugün kardeşimin doğum günü, 24 yaşına uyanacaktı ama olmadı. Biz de kardeşimi bu şekilde anmak istedik. Kazaların önüne geçmek istiyoruz. Sürücü hatalarından kaynaklanan kazalarda cezaların daha caydırıcı olmasını istiyoruz."

Etkinliğe kent sakinleri de destek verdi.

G.G'nin kullandığı otomobil, Kepez ilçesi Karşıkaya Mahallesi'nde 28 Ocak'ta Satılmış Fırat'ın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada Fırat hayatını kaybetmişti.

Antalya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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