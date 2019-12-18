Antalya'da kazı yapan kepçe doğal gaz borusuna zarar verdi - Son Dakika

Antalya'da internet kablosu döşenmesi için kazı yapan kepçenin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu kısa süreli panik yaşandı.
Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 261. Sokak'ta internet kablosu döşenmesi için kazı yapan kepçe, doğal gaz borusuna zarar verince sızıntı oldu.
Etrafa gaz kokusunun yayılması üzerine, mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Doğal gaz şirketi yetkilileri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından bölgeye verilen gazı kesti.
Ekiplerin boruyu onarma çalışması sürüyor.
Vatandaşlardan Sadettin Şahintürk, önceki gün mahallede çalışmalar sırasında elektrik kablosunun koparıldığını, bugün de doğal gaz borusunun delindiğini söyledi.