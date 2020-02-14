Antalya'da keçi hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da keçi hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde keçi hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'da keçi hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde keçi hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muhtelip Çakır, Gündoğdu Mahallesi'nde araziye bıraktığı keçilerinden 3'ünün çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda eşkalini belirlediği T.B. ve I.A. ile keçileri satın alan R.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B. ve I.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gündoğdu, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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