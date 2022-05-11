Antalya'da keçi otlatma kavgasında bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Antalya'da keçi otlatma kavgasında bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

11.05.2022 13:05
Antalya'da keçi otlatma kavgasında bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

Antalya'da parkta keçi otlama kavgasında bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da parkta keçi otlama kavgasında bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Eşref Demircan'ın ölümüne ilişkin duruşmaya tutuklu sanık Mert Can D, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkemede açıklanan Antalya Adli Tıp Kurumundan gelen ek otopsi raporunda, "Kişide ölüm meydana getiren kafa içi kanamanın künt travmayla oluşabilir nitelikte olduğu, künt travmayı meydana getiren aletin tıbben kesin olarak bilinemeyeceği." ifade edildi.

Sanık avukatı Coşkun Demir. Antalya Adli Tıp Kurumundan gelen ek otopsi raporunda, Eşref Demircan'ın aldığı yaranın kesici-ezici bir aletten ziyade "künt travmatik yaralanma" özellikleri gösterdiğinin belirtildiğini savundu.

Olay günü müvekkilinin elinde satır değil silah olduğunun önceki duruşmalarda tanık beyanlarıyla da doğrulandığını belirten Demir, tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınarak, cezaevindeyken baba olan müvekkilinin adli kontrol şartları uygulanarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Söz verilen sanık Mert Can D, annesi ve babasını korumak için olay yerine gittiğini, maktule satırla vurmadığını iddia ederek "Bir seneye yakın zamandır tutukluyum. Bu sürede çocuğum oldu. Kokusunu bile koklayamadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Müşteki avukatları da raporun aleyhe olan hususlarını kabul etmedikleri belirterek, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, olay günü meydana gelen kavga ile ilgili olarak Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen yaralama dosyasını bu davayla birleştirme kararı aldı.

Eşref Demircan'ın kafasındaki yaralanmanın satırla meydana getirilip getirilmeyeceği yönünde İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki parkta 8 Temmuz 2021'de keçi otlatması üzerine çıkan tartışmada satırla yaralanan Eşref Demircan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Mert Can D. tutuklanmıştı.

Mert Can D. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Eşref Demircan, Coşkun Demir, Mert Can, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da keçi otlatma kavgasında bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika


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