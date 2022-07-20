Antalya'da keçiboynuzu hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da keçiboynuzu hırsızlığı şüphelileri yakalandı

20.07.2022 11:46
Antalya'da keçiboynuzu hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde başkanına ait bahçedeki keçiboynuzlarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde başkanına ait bahçedeki keçiboynuzlarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Manavlı mevkisinde bulunan M.E'ye ait bahçedeki keçiboynuzlarının başkaları tarafından toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, keçiboynuzlarını toplayan şüpheliler İ.A,Y.A. ve E.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yaklaşık 250 kilogram keçiboynuzu topladıkları ve bir kısmını araçlarına yüklediklerini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Keçiboynuzu hırsızları suçüstü yakalandı Keçiboynuzu hırsızları suçüstü yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da keçiboynuzu hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da keçiboynuzu hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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