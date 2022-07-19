Antalya'da kedilere sıcak hava tehlikesine karşı klimalı oda - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kedilere sıcak hava tehlikesine karşı klimalı oda

19.07.2022 14:29
Antalya'da kedilere sıcak hava tehlikesine karşı klimalı oda

Muratpaşa ilçesindeki sahipsiz hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Muratpaşa ilçesindeki sahipsiz hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ermenek Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan sahipsiz hayvanlar için sıcak havaya karşı önlemler alınıyor.

Hayvanların bulunduğu alanlar bir taraftan parazitlere karşı ilaçlanıyor, bir taraftan da sıcaktan etkilenmemeleri için gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Umut Uçar, merkezde açık alanda bulunan bölümlerin gölgeliklerle kapatıldığını belirtti.

Hayvanların suyla oynamasına izin vererek bir nebze olsun serinlemelerini sağladıklarını ifade eden Uçar, kedilerin ise sürekli klimaların çalıştığı odalarda tutulduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarına Devam Ediyor Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarına Devam Ediyor BELEDİYENİN PLAJINDA ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR BELEDİYENİN PLAJINDA ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR
Kaynak: AA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kedilere sıcak hava tehlikesine karşı klimalı oda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 14:56:49. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kedilere sıcak hava tehlikesine karşı klimalı oda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement