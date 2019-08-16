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Antalya'da, 'Kemerin Ses Getirsin' yarışması

1 saat önce

Trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyası kapsamında, Antalya'da trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklara yarışma hakkında eğitimler verildi.

Antalya'da, 'Kemerin Ses Getirsin' yarışması, System.String[]
Trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyası kapsamında, Antalya'da trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklara yarışma hakkında eğitimler verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmeleri amacıyla, "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması düzenlendi.

Antalya'da kurban bayramı süresince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından; trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklara trafik denetleme noktalarında yarışma hakkında eğitimler verildi.

Eğitimlerde, araçta bulunanların kemerlerini taktıkları sırada çocukların görüntü alınması gerektiği, kemeri takarken çıkan sesin önemli olduğu, kişinin kemerini taktıktan sonra kameraya dönerek, "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin denilmesini istiyorsun ve çektiğin bu videoyu 31 Ağustos'a kadar #kemirinsesgetirsin etiketiyle Twitter/TrafikEgm adresinde paylaşıyorsun, en çok beğeni alan 100 kişiden biri olursan hediye scooter'ını ve kaskını alıyorsun" denilmesi gerektiği ifade edildi. - ANTALYA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:38 Kaynak: İHA
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