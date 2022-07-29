5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi

29.07.2022 14:34
5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi

Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna giden ve İnterpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çiler tekrar adliyeye sevk edildi.

Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna giden ve İnterpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çiler tekrar adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan 5 kişi İnterpol tarafından Mavi bültenle aranan Slovenya uyruklu H.R.'nin eşi O.R.'ye eşinin bir saat içerisinde gelmesini aksi takdirde jandarma ile eve arama ve gözaltı işlemleri için geleceklerini söyledi. Daha sonra Mahmutlar Jandarma Karakoluna giden C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve M.D.Ç. (32), kendilerini Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olduklarını söyleyerek sahte bir kimlik gösterdi. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararını göstererek İnterpol tarafından arandıklarını iddia ettikleri Estonya uyruklu O.R.(43), ve eşi H.R.'nin (49), Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların gözaltına alınmasını talep etti.

Tekrar adliyeye sevk edildi

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde şahısların gösterdikleri kimlik kartı ve savcılık imzalı kararın sahte olduğunu tespit etti. Jandarma karakolunda gözaltına alınan 5 şüpheli bugün Alanya adliyesine sevk edildi. 1'i avukat 5 sahte MİT'çi savcılık tarafından ifadeleri alındı. Mahkemeye çıkarılmayan 5 şüpheli için savcılık gözaltı süresini bir gün daha uzatılmıştı. 5 sahte MİT'çi bugün tekrar adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Antalya'da boynuna 'sağır ve dilsiz' yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... Antalya'da boynuna 'sağır ve dilsiz' yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... Alanya'da 'sağır ve dilsiz' yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı Alanya'da 'sağır ve dilsiz' yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü
Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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