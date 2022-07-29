Sahte MİT'çilerin 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Sahte MİT'çilerin 4'ü tutuklandı

29.07.2022 23:20

Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna gidip Interpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak jandarma karakoluna gidip Interpol tarafından aranan şahsın evinde arama yapılmasını talep eden sahte MİT'çilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan 5 kişi Interpol tarafından Mavi Bülten'le aranan Slovenya uyruklu Heiti R.'nin eşi Olga R.'ye kocasının bir saat içerisinde gelmesini aksi takdirde jandarma ile eve arama ve gözaltı işlemleri için geleceklerini söyledi. Daha sonra Mahmutlar Jandarma Karakoluna giden Cebrail T. (43), Turan A. (54), İnönü Y. (58), Şükrü T. (51) ve Mehmet Deniz Ç. (32), kendilerini Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olduklarını söyleyerek sahte bir kimlik gösterdi. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararını göstererek Interpol tarafından arandıklarını iddia ettikleri Estonya uyruklu Olga R.(43), ve eşi Heiti R.'nin (49), Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların gözaltına alınmasını talep etti.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde şahısların gösterdikleri kimlik kartı ve savcılık imzalı kararın sahte olduğunu tespit etti. Jandarma karakolunda gözaltına alınan 5 şüpheli bugün Alanya Adliyesine sevk edildi. 1'i avukat 5 sahte MİT'çi savcılık tarafından ifadeleri alındı. Mahkemeye çıkarılmayan 5 şüpheli için savcılık gözaltı süresini bir gün daha uzatmıştı. Tekrar adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Cebrail T., Turan A., Şükrü T. ve avukat Mehmet Deniz Ç. tutuklanırken, İnönü Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte MİT'çilerin 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte MİT'çilerin 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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