Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

28.02.2022 20:23
Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Antalya'da kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katından kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis, kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan Mehmet Göktepe'nin (48) yaşadığı dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı.

İçeri giren polis, Göktepe'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Göktepe'nin yalnız yaşadığı ve boyacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

YORUMLAR
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Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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