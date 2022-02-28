Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katından kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen polis, kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan Mehmet Göktepe'nin (48) yaşadığı dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı.
İçeri giren polis, Göktepe'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Göktepe'nin yalnız yaşadığı ve boyacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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