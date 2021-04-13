Antalya'da kendisini darbeden eski erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiğini öne süren genç kız yardım istedi - Son Dakika

Antalya'da kendisini darbettiği gerekçesiyle davalık olduğu eski erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiğini öne süren genç kız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım talebinde bulundu.

Sosyal medya hesabından darbedildiğini gösteren fotoğrafları paylaşan 22 yaşındaki Gülsüm Demiray, gazetecilere, eski erkek arkadaşı A.S. ile ilişkilerinin çok güzel başladığını, kendisine çok kibar davrandığını söyledi.

A.S'nin bir süre sonra tokat atmaya ve tehdit etmeye başladığını iddia eden Demiray, şöyle konuştu:

"Ayrılmak istediğimde kapıma geliyor, gitmesini istediğimde sabaha kadar kapımda bekliyordu. Her kavga ettiğimizde kapıma geliyordu. Sonra şiddetin boyutu artmaya başladı. Kendimi korumaya çalıştığımda 'Daha çok döverim' diyerek tehdit ediyordu. 'Saçını neden kestin', 'Yemek neden kötü' gibi bahanelerle şiddete uğradım. A.S'den geçen yıl 26 Ekim'de şikayetçi oldum. Davamız devam ediyor. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık. Uzaklaştırma süresi içinde rahatsız ederse ceza alacaktı. Bir ay kadar ses çıkartmadı. Rahattım. Tekrar tehditlerine başladı."

İddiaları yalanlayan ve doğru olmadığını savunan A.S. ise açıklama yapmayacağını söyledi.