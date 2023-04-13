Antalya'da kendisini evlatlık veren babasını öldüren sanık 20 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Antalya'da kendisini evlatlık veren babasını öldüren sanık 20 yıl hapse çarptırıldı

13.04.2023 15:31
Antalya'da kendisini evlatlık veren babasını öldüren sanık 20 yıl hapse çarptırıldı

Antalya'da kendisini evlatlık veren babasını çıkan tartışmada öldüren sanığa 20 yıl hapis verildi.

Antalya'da kendisini evlatlık veren babasını çıkan tartışmada öldüren sanığa 20 yıl hapis verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.A.Y. ile sanık avukatı hazır bulunurken, müştekiler ve avukatları katılmadı.

Duruşmada dinlenilen sanığın öz annesi G.Ş. maktul Mehmet Fuat Saral ile 20-25 yıl boyunca beraber yaşadıklarını, ancak nikahlanmadıklarını söyledi.

Maktulle 2 çocukları olduğunu, ikisinin de okula gidecekleri zaman başkasının nüfuslarına kaydedildiğini ifade eden G.Ş. "Olayı görmedim. Mehmet Fuat etil alkol içiyordu. Alkollü vaziyette geldiğinde ya bana ya da oğluma küfrediyordu. Oğlum arada alkol içiyordu. Mehmet Fuat ev yapımı alkol yapıp satıyordu. Oğluma da içiriyordu." dedi.

Son sözü sorulan sanık M.A.Y ise kasıtlı olarak olayı gerçekleştirmediğini savunarak, "Elimden çabayı gösterdim. Ambulansı arattırdım. Alkollü olduğumdan dolayı yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "üst soydan yakın kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Mahkemeye heyeti, sanığı "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen ceza daha sonra haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıla düşürüldü.

Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda 22 Nisan 2022'de Mehmet Fuat Saral (61), bebekken başka aileye evlatlık verdiği oğlu M.A.Y. ile tartışmıştı.

Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğlunun tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.Y, darbettiği babasını sert cisimle vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan M.A.Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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