Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı

30.05.2022 11:07

Antalya'da İsa Tosun adlı vatandaş, seyir halindeki tüp kamyonetinin altına atladı. Kamyon şoförünün anlık refleksiyle aracı sağa çekmesine rağmen ağır yaralanan Tosun, hastanede tedavi altına alındı.

Side- Kumköy yolu Atatürk Bulvarı üzerinden Side istikametine doğru seyir halindeki A.M.G.'nin kullandığı 07 JU 310 plakalı tüp kamyoneti Side Jandarma Karakolu yakınlarında aniden önüne fırlayan İsa Tosun'a çaptı. Tüp kamyonetinin çarpmasıyla asfalta savrularak yaralanan İsa Tosun, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

KAMERADA KENDİSİNİ ATTIĞI GÖRÜLÜYOR

Kazanın ardından kamyonetten inen ve neye uğradığını anlayamayan kamyonet sürücüsünü çevredeki güvenlik kameraları ve kazayı gören vatandaşlar kurtardı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, İsa Tosun'un yolun ortasında bir süre yürüdükten sonra kamyoneti gördüğü anda kendisini kamyonetin önüne attığı, gözlendi. Araç sürücüsü, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından karakoldan serbest bırakıldı.

MADDE KULLANMAK SUÇUNDAN İFADE VERMİŞ

İsa Tosun'un kaza öncesinde madde kullanmak suçundan Side Jandarma Karakolunda ifade verdiği, karakoldan ayrıldığı sırada yolun karşısına geçerken kamyonetin önüne atladığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma Karakolu, Atatürk Bulvarı, Jandarma, Kumköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı - Son Dakika
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