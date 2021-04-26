Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren Melek İ. tahliye edildi - Son Dakika

Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren Melek İ. tahliye edildi

26.04.2021 21:45
Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren Melek İ. tahliye edildi, System.String[]

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek, tahliye kararı verildi.

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek, tahliye kararı verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Melek İ, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek İ'nin, haksız tahrik altında eşini "kasten öldürme" suçunun, meşru savunma sınırının kast olmaksızın aşılması suçuna dönüştüğü değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle savcılık mütalaasında, sanık Melek İ'nin, eşi maktul Ramazan İ'ye yönelik eylemi nedeniyle "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki avukatı Ziya Berkhan Yaman ise maktul Ramazan İ'nin hakkında kötü bir profil çizilmek istendiğini ama bunun tamamen cezadan kurtulmaya yönelik bir savunma olduğunu ileri sürdü.

Savcının talep ettiği "taksirle öldürme" suçundan cezalandırmanın kabul edilemez olduğunu savunan Yaman, "Duruşmada 20 tanık dinlendi ama bunlardan hiçbiri sürekli bir şiddet öyküsünden bahsetmedi. İddia edildiği gibi tanıklar, Ramazan İ'nin, Melek'e karşı 12 yıllık bir şiddeti olduğunu söylemedi." diye konuştu.

Avukat Yaman, Melek İ'nin yardım isteme fırsatı olmasına rağmen bunu yapmadığını, bu gerekçeyle olayın "kasten öldürme" olduğunu iddia etti.

"Akşam bana silahla ateş etmişti"

Sanık Melek İ. de mütalaaya karşı savunmasında, eşinin ilk defa kendisini olay günü darbetmediğini, önceki günlerde de şiddete maruz kaldığını söyledi.

Olay günü kendisinin daha öncekilerden daha uzun süre şiddete maruz kaldığını anlatan Melek İ, eşinin kendisini kelepçeleyip darbettiği sırada çocuklarının sesini duymadığını ve korkuya kapıldığını dile getirdi.

Melek İ, "Eşim akşam ateş ettiğinde kurşun pencereye isabet etmeseydi çocuklarımın gözü önünde ben ölecektim. Bana banyoda şiddet uygularken çocuklarımın sesini duymadım. O sırada Allah'tan beni çocuklarımın acısıyla sınamamasını istedim. Çocuklarımın sesini duyunca bu sefer eşime beni öldürmemesi için yalvardım. Ben 14 yıl boyunca sessiz sedasız hayatımdan çıksın diye dua ettim. Ama bırakın eşimi öldürmeyi, ölsün diye dua dahi etmedim." ifadesini kullandı.

Eşini öldürdüğü için üzgün olduğunu dile getiren Melek İ, "Eşim ölmemiş olsaydı ben veya çocuklarım ölecekti." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya karar öncesi ara verdi.

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Melek İ. hakkında, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan kamu davası açılmış ise de olay öncesi ve sırasında hayatına, vücut bütünlüğüne ve cinsel özgürlüğüne karşı saldırı nedeniyle savunma zorunluluğu içerisinde hareket eden sanığın, maruz görülecek heyecan, korku ve telaştan ötürü eylemi gerçekleştirdiğine hükmetti. Bu gerekçeyle sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar veren mahkeme heyeti, Melek İ'yi tahliye etti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Melek İ'nin avukatı Ahmet Onaran, müvekkilinin 107 gün sonra kızlarına sarılıp yatacağını kaydetti.

Mahkemelerin, milletin vicdanı olduğunu belirten Onaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün millet olarak, hepimizin vicdanlarına 'oh' dedirten, hukukun üstünlüğünü bir kere daha ortaya koyan Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve heyeti kararını verdi. Mahkeme, her ne kadar eylem sabit olsa da olayda meşru müdafaa sınırlarının aşılması suretiyle ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine karar verdi. Melek ile cezaevi görüşmemde, tahliye verilse dahi üzgün olduğunu, çocuklarının babasının hayatta olmamasından dolayı acı çektiğini ama bir an önce de çocuklarına kavuşmayı istediğini söyledi. Günün en güzel haberi bu. İnşallah bir daha ne kadına şiddet haberi duyarız ne de kadına şiddet haberlerinden dolayı bu tür haberlerle yüz yüze kalırız."

Tahliye olan Melek İ, çocuklarına kavuştu

Antalya Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan ve yakınları tarafından karşılanan Melek İ, Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak hasret gideren Melek İ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, ama bu duruma düştüğü için de üzgün olduğunu söyledi.

Çocuklarına sıkı sıkı sarıldığını anlatan Melek İ, "Kızlarımın kokularını çok özlemiştim, çocuklarıma kavuştum, bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. Koğuşta bana çok iyi davrandılar. İçerideki tek tesellim çocuklarımın dışarıda mutlu ve huzurlu olmalarıydı. Avukatım Ahmet Onaran'a ayrıca teşekkür ederim, çocuklarımdan sürekli haber getirdi." dedi.

Avukat Onaran, Melek İ'nin artık çocuklarıyla birlikte olacağını ve cezaevindeyken sınavlara hazırlanmaya başladığını kaydetti.

Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İ'yi, 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülmüştü. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan Melek İ'nin, "haksız tahrik" indirimi uygulanarak, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ramazan, Mahkeme, Antalya, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren Melek İ. tahliye edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil 17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi 17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı 108 sanıklı Kobani davası ertelendi Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı 108 sanıklı Kobani davası ertelendi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı         
22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum         
21:40
Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu         
21:21
Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım         
20:40
Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi         
19:43
Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi         
18:57
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın         
17:25
Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi         
16:22
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 22:59:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren Melek İ. tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei