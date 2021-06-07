Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldüren Melek İ. davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek tahliye kararı verilen davada gerekçeli karar açıklandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanarak tahliyesine karar verilen Melek İ'nin gerekçeli kararında, "Kişinin maruz kaldığı saldırı nedeniyle içerisine düştüğü korku, telaş ve şaşkınlık dolayısıyla davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalkması söz konusu olacağından, meşru müdafaada sınırın aşılmasından dolayı kusurlu sayılamayacağı kabul edilir. Dolayısıyla burada belirleyici olan, maruz kalınan saldırının kişiyi içerisine düşürdüğü psikolojik durumdur." ifadesi kullanıldı.

Sınırın aşılması konusunda failin o anda içerisinde bulunduğu ruh halinin adil bir tarzda göz önünde bulundurmak gerektiği belirtilen kararda, "Yani failin niyeti, fiilin icra tarzına ve ruh haline göre ciddi bir saldırının defedilmesinden ziyade, kin duygusunu tatmine yönelik ise meşru müdafaanın sınırlarını aşma değil ancak haksız tahrik söz konusu olabilecektir. Meşru müdafaada bulunan kişinin eylemi, saldırgan açısından haksız tahrik olarak değerlendirilemez. Zira hukuk düzenini ilk ihlal eden saldırganın kendisidir." ifadeleri yer aldı.

Doğrudan görgü tanığı bulunmayan olayda sanığın olayın hemen sonrasında alınan beyanları ile ilerleyen aşamada alınan beyanları ve özellikle yargılama aşamasında anlatımlarının uyumlu olduğu belirtilen kararda, tüm dosya kapsamındaki maddi deliller karşısında savunmaya itibar edilmesi gerektiği aktarıldı.

Olayda sınırın öfke, gazap gibi nedenlerle aşıldığına ilişkin delil olmadığı, bu yönde ortaya çıkan şüpheden de sanığın yararlanması gerektiği belirtilen kararda, "Meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş ile aşıldığının kabulü zorunludur. Sanığın, maruz kaldığı saldırının etkisiyle içine düştüğü psikolojik hal nedeniyle heyecanlanması, paniğe kapılması ve hatta korkması, bunun sonucunda da meşru savunma sınırını aşması hayatın olağan akışında beklenebilecek bir durum olup, somut olayda TCK'nin 27. maddesinin 2. fıkrasının uygulanma şartlarının gerçekleştiği ve kin ve öç alma güdüsü ile hareket edilmediği konusunda mahkememizde tam bir vicdani kanaat oluşmuş ve sanık hakkında hüküm kurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İ'yi, 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülmüştü. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan Melek İ'nin, "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.