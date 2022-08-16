ANTALYA'DA TEDİRGİN EDEN KÖPEK ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILIYOR

Antalya'da kent merkezinde 1 hafta içinde 8 köpeğin zehirlenerek ölmesi, mahalleliyi tedirgin etti. Polis inceleme başlatırken, zehir tespit edilen 2 park 15 gün süreyle kullanıma kapatıldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde 9 Ağustos Salı gününden bu yana 8 köpeğin ölmesi, mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu. 1 hafta içinde 8 köpeğin öldüğünü, bazılarının ise kayıp olduğunu aktaran mahalle sakinleri, durumu polis ve belediye ekibine bildirdi. Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, 1551 sokaktaki 2 parkta zirai zehir tespit edildiğini belirten bir uyarı yazısı astı. Uyarı yazısında, 'Bu alanda tehlikeli (zehirli) zirai madde tespit edilmiştir. Alan 15 gün süreyle kullanıma kapatılmıştır' ifadeleri yer aldı. Polis de köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

'PARK KAPANDI AMA TEHLİKE DAHA GEÇMEDİ'

Mahalle sakinlerinden Begüm Çiftçi, "Ayın 9'unda bu parka zehir atıldığını düşünüyoruz. Bir sürü baktığımız sokak hayvanının yanı sıra sahipli hayvanlarımız ölmeye başladı. Kendi hayvanlarımızı dışarıya çıkaramamaya başladık. Bütün müracaatlarımızı da yaptık. Belediye ekipleri parkı kapattı ama tehlike daha geçmedi. Sadece hayvanlarımız için değil çocuklarımız içinde endişe ediyoruz. Bu mahalledeki park ve tüm parklar için gerekenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

'HAYVANLARIMIZI DIŞARI ÇIKARMAYA KORKUYORUZ'

Parkın komple temizlenmesini istediklerini aktaran Begüm Çiftçi, "Çimlerin komple biçilmesini ve detaylı arama yapılmasını istiyoruz. Sadece bu park için değil, mahalledeki ve çevredeki bütün parklar için aynısını istiyoruz. Düşünün baktığımız ve 'Arap' ismini taktığımız sokak köpeği öldü. Onun dışında sahipli köpeklerimiz de öldü. Beslediğimiz hayvanların hayatından endişeliyiz. Kendi köpeklerimizi evden çıkarmaya korkuyoruz" diye konuştu.

'OLAYIN BİR AN EVVEL ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Bir başka mahalleli Seçil Özal ise besledikleri sokak hayvanlarının bilmedikleri bir nedenle ölmeye başladığını kaydetti. Özal, "Baktığımız sokak köpekleri bir haftadır ölüyor. Kedilerimiz de vardı onlar da aynı şekilde ölüyor. Biz bu olayın bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Sadece parkın kapatılmasıyla bu iş olmuyor. Parkın temizlenerek gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Baktığımız çok sayıda köpeğimiz hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 köpeği de mahalle sakinleri olarak koruma amaçlı köpek barınağına gönderdik" dedi. (DHA)