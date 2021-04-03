Antalya'da Kente Önem Katanlar Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Antalya'da Kente Önem Katanlar Ödülleri sahiplerini buldu

03.04.2021 12:27
Antalya'da Kente Önem Katanlar Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödüllerinin sahipleri belli oldu.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının yanı sıra ekonomi, bilim, teknoloji, kültür gibi alanlarda üretilen projeleriyle fark yaratan üyeleri, kişi ve kurumları teşvik etmek ve başarıyı ödüllendirmek için yola çıktıklarını belirtti.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri KÖK'te jüri üyelerinin çalışmalarını tamamladığını ifade eden Çetin, ödül alacak isim ve kuruluşların titiz bir çalışmayla belirlendiğini bildirdi.

KÖK Ödülleri 2021'e yoğun başvuru olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"İnovasyon, dijital dönüşüm, bilim, eğitim, kültür-sanat, spor, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, Antalya araştırması ve basın olmak üzere 10 alt başlığı içeren Kent Ödülleri kategorisinde 95 başvuru oldu. 'Döviz kazandıran hizmetler' ana kategorisinde yer alan seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, hizmet ihracatı, ihracat-genel, tarım ihracatı alanlarında da 40 başvuru alındı. Odamızın 139'uncu kuruluş yıl dönümü olan 3 Nisan'da tüm ödül sahipleriyle yapmayı planladığımız törenimizi salgın nedeniyle bu yıl da yapamayacağız."

Ödül sahipleri adına uçak hangarı yapıldı

ATSO olarak KÖK kapsamında her yıl eğitim alanında bir yatırım yapma kararı aldıklarına işaret eden Çetin, "ATSO olarak 2021 yılı ödül sahipleri adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir hangar yaptırdık. Hangara, bu yıl kaybettiğimiz yönetim kurulu üyemiz Erol Erkan'ın adının verilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Ödül alan isim ve kuruluşlar

KÖK Ödülleri 2021 kapsamında inovasyon kategorisinde, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz "Virüs ve bakteri eliminatör cihazı" ile dijital dönüşüm kategorisinde, Evet Araştırma Geliştirme Mühendisliği Firması, "Sokak hayvanları yönetiminde dijital dönüşüm" projesiyle, bilim kategorisinde, Rim Khazhin, ???????"EyeCheckup" çalışmasıyla ödüle layık görülen isimler oldu.

Eğitim alanında Neriman- Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, "Gençlik ağı" projesiyle, çevre kategorisinde, AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ, "???????Atık biyokütleden elektrik enerjisi elde edilmesi" çalışmasıyla, kültür-sanat alanında Alican Abacı, "The Edge of the Cliff" ve "Only One World Left" belgeselleriyle, kurumsal sosyal sorumluluk alanında da Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, "Gönüller Birleşiyor" projesiyle ödül kazandı.

Antalya araştırması kategorisinde Mahmut Demir, ??????? "Türkiye Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay ve Antalya Daru's-Sulehası" çalışmasıyla, spor kategorisinde Azra Akıncı, "Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonu olması" dolayısıyla, basın kategorisinde ise Ceren Deniz "Suya Hasret" haberiyle ödül aldı.

Döviz kazandırıcı hizmetler kategorisinde de seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, ihracatta, tarımda, hizmet sektöründe en fazla döviz girdisi sağlayan firmalar ödüllendirildi.

KÖK Ödülleri 2021 kapsamında Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına giren Antalya firmaları ödül sahibi oldu.

Ticari kar büyüklüğüne göre merkez ve temsilciliklerde dereceye giren oda üyeleri ile 10 yıl ve üzeri görev yapan oda meclisi üyelerinden Kenan Karakullukçu da bu yıl ödül almaya hak kazandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kente Önem Katanlar Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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