Antalya'da "Kente Önem Katanlar Ödülleri"nin sahipleri açıklandı - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) geleneksel ödül törenlerini tek çatı altında topladığı "Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, KÖK Ödülleri'ne 110 projenin başvurduğunu, birbirinden seçkin ve alanında öncü isimlerden oluşan seçici kurul üyelerinin değerlendirmede zorlandığını bildirdi.

Yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu yıl KÖK Ödülleri'ni kazananların isimlerini Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaptırdığımız spor salonuyla onurlandıracağız. Salonun girişinde 'Bu spor salonu, ATSO KÖK Ödülleri 2020 Ödül sahipleri adına yaptırılmıştır.' başlığıyla ödül alanların isimleri yazıldı. Böylece KÖK ödülü alanlar adına kentimize ve çocuklarımıza güzel bir eser kazandırmış olduk."

ATSO "KÖK Ödülleri 2020" ödül sahipleri

"Özel Ödül"ün sahibi, 2020'nin Patara Yılı olması ve Patara'da yürütülen çalışmalar dolayısıyla Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık oldu.

Kent Ödülleri'nde inovasyonda Ali Mert Alta, dijital dönüşümde Erol Türk, bilimde Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, eğitimde Döşemealtı Belediyesi, çevrede Hüseyin Çağlar İnce, kültür ve sanatta Dr. Öğretim Üyesi Ebru Nalan Sülün, kurumsal sosyal sorumlulukta Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, Antalya araştırmasında Doç. Dr. Hakan Öniz, sporda Aleyna Kaymaz ve basında Salim Uzun ödüle layık görüldü.

Ayrıca, döviz kazandırıcı hizmetler, Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları, ticari bilanço karı büyüklüğüne göre merkez ve temsilciliklerde dereceye giren oda üyeleri, faal en eski 3 gerçek ve 3 tüzel kişi oda üyeleri de ödül sahibi oldu.

ATSO'da 10 yıl ve üzeri görev yapan oda meclis üyeleri Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla ve Raşit Tabaklar da ödül verilecek isimler arasında yer aldı.