Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

08.09.2022 11:38

Antalya'da Kepez ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da Kepez ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Okan Şahin'in (39) kullandığı 07 ATC 807 plakalı motosiklet, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fasıl Kısakürek Caddesi'nde Faruk M. (28) yönetimindeki belediyeye ait 07 BBJ 288 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kamyonun altından çıkarılan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Okan Şahin, Motosiklet, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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