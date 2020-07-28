Antalya'da, Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşümde ilk anahtar teslim sevinci - Son Dakika

Antalya'da, Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşümde ilk anahtar teslim sevinci

Antalya'da, Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşümde ilk anahtar teslim sevinci -Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: -"Bugün A parselde 460 hak sahibine dairelerini teslim ediyoruz" -"Eylül ayında E, 1 Ekim'de de D parsel olarak anahtar teslimlerine devam edeceğiz, toplamda...

Antalya'da, Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşümde ilk anahtar teslim sevinci

-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:

-"Bugün A parselde 460 hak sahibine dairelerini teslim ediyoruz"

- "Eylül ayında E, 1 Ekim'de de D parsel olarak anahtar teslimlerine devam edeceğiz, toplamda 972 daire teslimi olmuş olacak"

SUR Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener:

-" Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katan projemiz dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor"

-"Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında A parselde tamamlanan 606 dairenin anahtarları, 460 hak sahibine düzenlenen törenle verildi.

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan Kepez-Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde A parselde yapımı tamamlanan 606 dairenin anahtarı, 460 hak sahibine teslim edildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında Kentsel Dönüşüm Projesinin gerçekleştirildiği alanda yapılan anahtar teslim törenine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Cem Oğuz, SUR Yapı Yönetim Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, doğup büyüdüğü, tozlu yollarında yürüdüğü Antalya'da, 26 yıllık siyasi hayatında hiçbir vatandaşın hakkını yemediğini söyledi.

Yerel seçimden önce verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu dile getiren Böcek, " Göreve gelmeden önce bu proje inşaatı durma noktasına gelmiş hak sahiplerine yapılan kira yardımları kesilmişti. Seçim döneminde Böcek, kazanırsa projenin devam etmeyeceğini bile söyleyenler olmuştu. Ama Antalya'da kentsel dönüşümü başlatan ilk başkanlardan biriyim. O nedenle hak sahiplerinin beklentisini çok iyi biliyorum. Buradaki hak sahipleri ilçelerdeki arsalarını, yengelerim kollarındaki bileziklerini bozdurarak bugünlere kadar geldiler. Onların beklentisini iyi biliyorum." diye konuştu.

"Kamu yararı olan projelere devam ettik"

Seçim döneminde ne söylediyse arkasında olduğunun altını çizen Başkan Böcek, " 8 Nisan'da mazbatayı aldıktan sonra toplantılar yaptık. Kamu yararı olan tüm projelere devam kararı aldık. Kamu yararı olmayanları beklemeye aldık. Öncelikli projeler içinde yer alan burayı devam ettirme kararı aldık. Yüklenici firma Sur Yapı ile toplantılar yaptık. Çalışmalara devam ettik."dedi.

"Eylül ve ekim ayında da daire teslimleri olacak"

Pandemi sürecindeki ekonomik sıkıntıya rağmen inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Böcek, " Bugün A parselde 460 hak sahibine dairelerini teslim ediyoruz. Eylül ayında E, 1 Ekim'de de D parsel olarak anahtar teslimlerine devam edeceğiz. Toplamda 972 daire teslimi olmuş olacak."ifadelerine yer verdi.

Başkan Böcek, kira yardımı noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de görüşmeler yaptıklarını ama belediye olarak kendilerinin kira yardımının devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Daireler teslim edilmeye devam edecek"

ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Cem Oğuz ise kentsel dönüşümde gelinen son durumu rakamlarla anlatarak, " 13 Nisan 2001 yılından bu yana Kepez ve Santral mahallerinin sınırları içerisindeki alan Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeydi. Alandaki ilk çalışmalar, 2009-2014 yılları arasında Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi kurularak başladı. 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren 3 bin 265 hak sahibini ile ön protokol imzalandı. 4 bin 931 adet taşınmaz yıkıldı. 1 Mart 2018 tarihinde çekilen kura ile 3 bin 265 hak sahibine 5 bin 73 adet daire çekilişi gerçekleştirildi. 1 yıl sonra da tapu teslimi yapıldı."dedi.

Oğuz, bugün A parselde 606 dairenin bitirilerek 460 hak sahibine teslim edildiğini belirtti.

Oğuz, bundan sonra sırasıyla E1 parsel, D2 parsel ve F parsellerin dairelerin birkaç ay içinde teslim edileceğini bildirdi.

"Mutluyuz"

SUR Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener ise projede Eylül 2017 tarihinde ilk hafriyatına başladıklarını belirterek, gerek kentsel dönüşüm modeliyle, gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden Antalya projesinin bugün ilk anahtar teslimlerini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarının altını çizdi.

"Antalya'da değer katan proje"

"Antalya'nın değerine değer katan bu eşsiz projede yaşayacak vatandaşlarımıza en iyi markaları en doğru şekilde bir araya getirip, Sur Yapı'nın konuttaki tecrübesi ile birleştirerek mutluluk ve sağlık içerisinde oturacakları evler inşa ettik"diyen Ekener, " Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katan projemiz dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Tüm bunları yaparken kalite, sağlamlık ve estetikten asla taviz vermedik. İlk hak sahipleri sahiplerine, Büyükşehir Belediyesi'ne, Antalya'mıza ve firmamıza hayırlı olmasını dileriz. Projenin teslim edilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, Antepe A.Ş'ye, projenin finansmanını üstlenen ve bizlerden proje boyunca desteğini esirgemeyen Ziraat Bankası'na ve yönetimine, inşaatta emeği geçen yöneticisinden işçisine, tedarikçisinden taşeronuna özellikle A Parsel müteahhiti Simya Mimarlığa ve tüm Sur Yapı çalışanlarımıza teşekkür etmek isteriz."ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Böcek, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Başkan Böcek, büyük sevinç yaşayan hak sahipleri ise hatıra fotoğrafı da çektirmeyi de ihmal etmedi.

Antalya'da, Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşümde ilk anahtar teslim sevinci

Antalya, Eylül, Kepez, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da, Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşümde ilk anahtar teslim sevinci - Son Dakika
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